АПЛ. Эвертон разгромил Лидс в битве за шесть очков

Английская Премьер-лига, 25-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Грэм Скотт

До стартового свистка поединка "Эвертон" ни разу в текущем розыгрыше чемпионата не побеждал разгромно. Да и вообще "ириски" забивали в АПЛ на три мяча больше от соперника еще в сентябре 2020-го года. Сегодня эти два факта стали ничем, ведь подопечные Лэмпарда разгромили "Лидс" не только на цифрах на табло, но и на поле.

Уже на второй минуте встречи полузащитник хозяев Гордон мог открывать счет, но затянул с ударом. "Лидс" потерял мяч на своей половине поля, Калверт-Льюин довел его до 20-летнего хавбека в штрафной, который слишком долго целился с расстрельной позиции - Эйлинг выбил круглый снаряд из-под его ног.

В этом моменте был провал в обороне, когда не все защитники "павлинов" заняли свои позиции - из-за этого освободились зоны. Такое же произошло и на девятой минуте, но на этот раз "Эвертон" в прямом смысле затолкал мяч в ворота. Ван де Бек (который первый раз в сезоне появился в старте) прострелил на Калверта-Льюина на пустые ворота, тот не смог пробить из-за единоборства с защитником, но мяч отскочил в зону правой стойки, где неожиданно появился Коулмэн и занес головой круглый снаряд в сетку, сам завалившись на нее. Кстати, это первый гол капитана "ирисок" за три сезона. В последний раз он забивал еще в мае 2019 года.

“Лидс” сумел ответить лишь дальними ударами, но стоит отметить, что они получились очень красивыми и опасными. Дважды их исполнял Родриго из-за пределов штрафной: сначала из двойничка попал в перекладину, а потом еще и потревожил крестовину. Пикфорд был бы не у дел, но ему повезло.

А вот между этими двумя опасными эпизодами у ворот "Эвертона" произошел голевой у ворот "Лидса". К этому привел угловой, после подачи которого Кин забил второй гол в сезоне.

Перерыв ничего существенно не изменил на футбольном поле. "Ириски" еще после второго забитого немного отошли назад, но у "павлинов" не удавались конструктивные атаки. В то же время они все равно покидали зоны позади, да и вообще неплотно играли в защите. Во втором тайме игра больше перешла в центр поля – не было сильных качелей.

Но однажды снова "Эвертон" нашел момент для гола. Ришарлисон сместился под левую ногу и пробил из-за пределов штрафной. Мяч рикошетом от Гордона залетел точно в нижний левый угол ворот. Все-таки бразилец стал ассистентом – гол записали на англичанина.

