Ради селфи с Руни. Юный фанат в футболке МЮ проскочил в техническую зону прямо во время матча

Вчера, 13 февраля, под занавес поединка 32-го тура Чемпионшипа между "Мидлсбро" и "Дерби" произошел необычный эпизод. Юный болельщик в футболке "Манчестер Юнайтед" сумел проникнуть в техническую зону менеджера "баранов" Уэйна Руни, чтобы сделать селфи с легендой "красных дьяволов".

Несмотря на то, что Руни был не в самом лучшем расположении духа, так как его команда проигрывала (и в итоге сгорела со счетом 4:1), Уэйн все равно не отказал мальчишке в фото.

Комментаторы с удивлением вскрикнули, операторы поспешили перевести на тренера "Дерби" камеры. Экс-нападающий терпеливо дождался щелчка, приобнял парня и хлопками по спине намекнул, что ему пора делать ноги. К счастью, вмешательство стюардов не потребовалось.

Lampard was a great player but he doesn't have THAT juice.. Rooney and Gerrard definitely do.



Kid in a United shirt running to Rooney whilst the game was on. pic.twitter.com/AE1RcgvJ0h