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Ради селфи с Руни. Юный фанат в футболке МЮ проскочил в техническую зону прямо во время матча

Англия
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Уэйн его даже приобнял

Ради селфи с Руни. Юный фанат в футболке МЮ проскочил в техническую зону прямо во время матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, 13 февраля, под занавес поединка 32-го тура Чемпионшипа между "Мидлсбро" и "Дерби" произошел необычный эпизод. Юный болельщик в футболке "Манчестер Юнайтед" сумел проникнуть в техническую зону менеджера "баранов" Уэйна Руни, чтобы сделать селфи с легендой "красных дьяволов".

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Несмотря на то, что Руни был не в самом лучшем расположении духа, так как его команда проигрывала (и в итоге сгорела со счетом 4:1), Уэйн все равно не отказал мальчишке в фото.

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Комментаторы с удивлением вскрикнули, операторы поспешили перевести на тренера "Дерби" камеры. Экс-нападающий терпеливо дождался щелчка, приобнял парня и хлопками по спине намекнул, что ему пора делать ноги. К счастью, вмешательство стюардов не потребовалось.

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В статье: Уэйн Руни Дерби Каунти
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