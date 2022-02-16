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Трогательная история. 6-летний фанат английского клуба прислал письмо с монетками любимому игроку
Ничего более милого вы сегодня уже не увидите и не прочитаете
Getty Images / Global Images Ukraine
На днях пресс-служба английского профессионального клуба "Суиндон Таун" получила письмо с приклеенными монетками. Маленький фанат "спартанцев" по имени Джо написал руководству, что у него нет финансовой возможности посещать матчи любимой команды.
У мамы парнишки даже "нет денег на еду" – естественно, семья не может позволить себе билеты для Джо. Тем не менее, мальчик сумел насобирать 26 пенсов (10 гривен) и очень мило ими распорядиться, отправив средства своему любимому игроку – Гарри Маккиди.
В январском матче третьего раунда Кубка Англии Маккиди забил единственный гол "красных" в ворота "Манчестер Сити" (1:4). Гарри был признан игроком месяца в Лиге 2 (6 голов).
"Это для Гарри. У моей мамы нет денег ни на билеты, ни на еду, она должна оплачивать мой обед в школе. Мне нравится "Суиндон Таун" и Гарри Маккиди. Однажды я точно приеду. Меня зовут Джо, мне 6,5 лет".
В клубе крайне прониклись поступком Джо и сейчас пытаются найти мальчика, чтобы пригласить его на матч. К сожалению, он не оставил обратного адреса и других данных о себе, однако в "Суиндоне" не отчаиваются и просят сообщить им любую информацию на почту (supporters@swindontownfc.co.uk). Возможно, кто-нибудь мог слышать о Джо, ведь население Суиндона всего 185 тысяч человек.
???? | We have received this letter from Town fan Joe, aged 6 and a half.— Swindon Town FC (@Official_STFC) February 15, 2022
We'd really love to get in touch with Joe, but we don't have a return address.
If anyone recognises the writing or thinks they know who Joe is, please email supporters@swindontownfc.co.uk#STFC ????⚪️ pic.twitter.com/JFgLgNm2Lz
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