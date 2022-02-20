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Бьелса собирается покинуть Лидс этим летом

Англия
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Легендарному тренеру уже не хватает сил

Бьелса собирается покинуть Лидс этим летом

Фото: De Telegraaf

UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьелса собирается покинуть клуб этим летом. Менеджмент команды опасается, что коуч считает, что достиг максимума с "Лидсом", и что аргентинец покинет команду по окончании его контракта летом, как сообщает Mirror.

"Юнайтед" уже приступил к поиску следующего тренера, и заявления Бьелсы перед матчем с "Манчестер Юнайтед" лишь укрепили опасения руководства:

"Никто не должен оставаться на этом уровне, если они не могут отдавать себя на сто процентов – и игроки, и тренеры. Соревнование показывает, кто не готов выступать на таком уровне".

Марсело Бьелса возглавил клуб в 2018 году, и вывел "Лидс Юнайтед" в АПЛ уже в 2020. В своем первом же сезоне в лиге он привел клуб к девятому месту, лучшему финишу команды-новичка АПЛ за 20 лет.

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В статье: Марсело Бьелса Лидс Юнайтед
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