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Марсьяль может продолжить карьеру в Интере
Итальянский клуб ищет усиление
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может перейти в "Интер", пишет Forza Italian Football со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "Интер" ищет усиление на позицию нападающего, потому что Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес могут покинуть клуб летом.
Отмечается, что итальянский клуб серьезно рассматривают возможность подписания нападающего "Манчестер Юнайтед" или форварда "Лилля" Джонатана Дэвида.
Напомним, что в настоящее время Марсьяль выступает за "Севилью" на правах аренды.
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