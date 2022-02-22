Марсьяль может продолжить карьеру в Интере

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может перейти в "Интер", пишет Forza Italian Football со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "Интер" ищет усиление на позицию нападающего, потому что Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес могут покинуть клуб летом.

Отмечается, что итальянский клуб серьезно рассматривают возможность подписания нападающего "Манчестер Юнайтед" или форварда "Лилля" Джонатана Дэвида.

Напомним, что в настоящее время Марсьяль выступает за "Севилью" на правах аренды.