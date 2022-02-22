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Марсьяль может продолжить карьеру в Интере

Англия
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Итальянский клуб ищет усиление

Марсьяль может продолжить карьеру в Интере

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может перейти в "Интер", пишет Forza Italian Football со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "Интер" ищет усиление на позицию нападающего, потому что Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес могут покинуть клуб летом.

Отмечается, что итальянский клуб серьезно рассматривают возможность подписания нападающего "Манчестер Юнайтед" или форварда "Лилля" Джонатана Дэвида.

Напомним, что в настоящее время Марсьяль выступает за "Севилью" на правах аренды.

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В статье: Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Интер
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