Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Ливерпуль - Лидс 6:0. До Сити всего три очка
Мо Салах забил два гола и сделал ассист
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 19-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Лидс” 6:0
Голы: Салах 15 (пен.), Матип 30, Салах 35 (пен.), Мане 80, Мане 90+1, ван Дейк 90+3
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Джонс (Милнер 77), Фабиньо, Тьяго (Хендерсон 68) – Салах, Мане, Диас (Ориги 85)
“Лидс”: Мелье – Фирпо, Стрейк, Эйлинг, Даллас – Форшоу – Харрисон, Родриго (Робертс 46), Клих (Шеклтон 46), Рафинья – Джеймс (Гелхардт 61)
Предупреждения: Фирпо 18, Эйлинг 33, Гелхардт 90+2
Популярное сейчас
- Источник: В четверг УАФ приостановит футбольные соревнований в Украине на период ЧП
- Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО
- Шевченко: Я всегда гордился своим народом и своей страной
- Роналду хочет, чтобы его признали лидером в раздевалке Манчестер Юнайтед
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО