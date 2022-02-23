  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Ливерпуль - Лидс 6:0. До Сити всего три очка 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Ливерпуль - Лидс 6:0. До Сити всего три очка 

Англия
(1 голосов)

Мо Салах забил два гола и сделал ассист 

АПЛ. Ливерпуль - Лидс 6:0. До Сити всего три очка 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 19-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Лидс” 6:0

Голы: Салах 15 (пен.), Матип 30, Салах 35 (пен.), Мане 80, Мане 90+1, ван Дейк 90+3

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Джонс (Милнер 77), Фабиньо, Тьяго (Хендерсон 68) – Салах, Мане, Диас (Ориги 85)

“Лидс”: Мелье – Фирпо, Стрейк, Эйлинг, Даллас – Форшоу – Харрисон, Родриго (Робертс 46), Клих (Шеклтон 46), Рафинья – Джеймс (Гелхардт 61)

Предупреждения: Фирпо 18, Эйлинг 33, Гелхардт 90+2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Жоэль Матип Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sasha_lv (Львів)
24.02.2022 в 00:23
давай Лівер,піднатисні трошки....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...