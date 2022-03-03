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Английская Премьер-лига пересмотрит контракты с телетрансляторами рф 

Англия
(2 голосов)

У агрессора футбола не будет даже по телевизору 

Английская Премьер-лига пересмотрит контракты с телетрансляторами рф 

фото: twitter.com/premierleague/

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что организация рассмотрит контракты с российскими тв-компаниями.

Об этом Мастерс заявил на самите спортивного бизнеса Financial Times.

До конца сезона 2021/22 права на АПЛ в рф имеет компания rambler media, которая принадлежит сбербанку, попавшему под санкции Великобритании и США. Со следующего сезона Премьер-лигу в рф должен был показывать матчтв, который являются частю "газпром медиа". Контракт на щесть лет должен был принести АПЛ 50 млн евро.

"Что касается контрактов с трансляторами рф, то конечно же мы их пересмотрим. Я хочу, чтобы на этой неделе россияне увидели позицию АПЛ и английского футбола, но в то же время иы изучаем варианты с анулированием контрактом", - сказал Мастерс.

Испанская Ла Лига, имеющая контракт с матчтв, также изучает вариант прекращения сотрудничество с транслятором рф.

Ранее АПЛ заявила, что в матчах чемпионата, которые состоятся с пятого по седьмое марта, капитаны 20 команд Премьер-лиги выйдут на поле с желто-синими капитанскими повязками.

Большие табло на стадионах будут демонстрировать надписать "Футбол выступает вместе" ("Football Stands Together") на сине-желтом фоне, эти же слова будут показаны и на рекламных LED-экранах вдоль поля во время матча.

Выражение солидарности Украине будет показываться фанам АПЛ по всему миру. Логотипы и профили платформ, которые транслируют АПЛ будут окрашены в цвета украинского флага.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.03.2022 в 18:35
Чем скорее закроете, тем Слава Украине!
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