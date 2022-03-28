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Рома не будет выкупать контракт Мэйтленд-Найлза
Англичанин вернется к "гуннерам" в конце сезона
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
Полузащитник "Арсенала", выступающий на правах аренды за "Рому" Энсли Мэйтленд-Найлз вернется в "Арсенал" по окончанию сезона, сообщает Никола Скира. Римляне не собираются активировать опцию выкупа контракта англичанина.
#ASRoma will not use the option to buy for Ainsley #MaitlandNiles, who will return to #Arsenal at the end of the season. #transfers #AFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 28, 2022
Мэйтленд-Найлз выступает за "Рому" на правах аренды с января этого года. За три месяца он провел 9 матчей и не отметился результативными действиям.
Англичанин является воспитанником "Арсенала". Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 12 миллионов евро.
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