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Рома не будет выкупать контракт Мэйтленд-Найлза

Англия
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Англичанин вернется к "гуннерам" в конце сезона

Рома не будет выкупать контракт Мэйтленд-Найлза

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

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Полузащитник "Арсенала", выступающий на правах аренды за "Рому" Энсли Мэйтленд-Найлз вернется в "Арсенал" по окончанию сезона, сообщает Никола Скира. Римляне не собираются активировать опцию выкупа контракта англичанина.

Мэйтленд-Найлз выступает за "Рому" на правах аренды с января этого года. За три месяца он провел 9 матчей и не отметился результативными действиям.

Англичанин является воспитанником "Арсенала". Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 12 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Рома (Рим) Эйнсли Мэйтленд-Найлс
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