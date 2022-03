Рома не будет выкупать контракт Мэйтленд-Найлза

Полузащитник "Арсенала", выступающий на правах аренды за "Рому" Энсли Мэйтленд-Найлз вернется в "Арсенал" по окончанию сезона, сообщает Никола Скира. Римляне не собираются активировать опцию выкупа контракта англичанина.

#ASRoma will not use the option to buy for Ainsley #MaitlandNiles, who will return to #Arsenal at the end of the season. #transfers #AFC