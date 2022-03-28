Рома не будет выкупать контракт Мэйтленд-Найлза

Полузащитник "Арсенала", выступающий на правах аренды за "Рому" Энсли Мэйтленд-Найлз вернется в "Арсенал" по окончанию сезона, сообщает Никола Скира. Римляне не собираются активировать опцию выкупа контракта англичанина.

#ASRoma will not use the option to buy for Ainsley #MaitlandNiles, who will return to #Arsenal at the end of the season. #transfers #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 28, 2022

Мэйтленд-Найлз выступает за "Рому" на правах аренды с января этого года. За три месяца он провел 9 матчей и не отметился результативными действиям.

Англичанин является воспитанником "Арсенала". Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 12 миллионов евро.