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Вернер хочет покинуть Челси. Заинтересована Боруссия Дортмунд
Немца не устраивает его положение в клубе
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Нападающий "Челси" Тимо Вернер хочет покинуть клуб этим летом, сообщает Sport1.de. Немца не устраивают его дела в стане "синих".
Сообщается, что игрок и его агент уже думают как покинуть Лондон. Тухель и руководство "Челси" не собираются препятствовать уходу и ждут подходящее предложение.
Препятствием может стать высокая заработная плата футболиста, которая составляет около 16 миллионов евро. Вернер в данный момент 4 самый высокооплачиваемый игрок в "Челси", после Лукаку, Канте и Хаверца.
Действующий контракт Тимо истекает в 2025 году.
В этом сезоне Вернер провел за "Челси" 27 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего немца в 42 миллиона евро.
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