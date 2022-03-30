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Вернер хочет покинуть Челси. Заинтересована Боруссия Дортмунд

Англия
(1 голосов)

Немца не устраивает его положение в клубе

Вернер хочет покинуть Челси. Заинтересована Боруссия Дортмунд

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Нападающий "Челси" Тимо Вернер хочет покинуть клуб этим летом, сообщает Sport1.de. Немца не устраивают его дела в стане "синих".

Сообщается, что игрок и его агент уже думают как покинуть Лондон. Тухель и руководство "Челси" не собираются препятствовать уходу и ждут подходящее предложение.

Препятствием может стать высокая заработная плата футболиста, которая составляет около 16 миллионов евро. Вернер в данный момент 4 самый высокооплачиваемый игрок в "Челси", после Лукаку, Канте и Хаверца.

Действующий контракт Тимо истекает в 2025 году.

В этом сезоне Вернер провел за "Челси" 27 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего немца в 42 миллиона евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Томас Тухель Челси (Лондон) Тимо Вернер
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Источник:
sport1.de

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