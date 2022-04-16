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Рангник: Не жалею, что возглавил Манчестер Юнайтед
Но считает, что это непростая команда
Фото: Transfermarkt
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал свою работу на посту:
“Нет, я ничуть не сожалею. Я бы сделал это снова. Нужно было видеть ситуацию, которая была у нас в декабре, и я нисколько не сожалею.
Я считаю, что тренер всегда должен задавать себе вопросы и спрашивать себя, что он мог бы сделать лучше. Стоило ли сыграть по другой схеме, стоило ли сделать замены раньше? Так происходит всегда.
Я думаю, мы все понимаем, что это непростая команда. Вся ситуация здесь непростая, иначе я бы здесь не сидел, а Сульшер, наверное, все еще был бы здесь”, - сказал Рангник.
Отметим, что немецкий специалист пришел к рулю "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года. С тех пор команда под его руководством победила в девяти матчах, уступив пяти и еще в семи сыграв вничью. "Манкунинацы" потеряли шансы на титул АПЛ, вылетели из Кубка Англии и покинули Лигу чемпионов.
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