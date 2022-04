Кубок Англии. Челси - Кристал Пэлас 2:0. Очередной финал с Ливерпулем 

Только во второй раз в истории финал Кубка Англии повторит финал Кубка Лиги. 27 февраля "Ливерпуль" выиграл у "Челси" в серии пенальти. 14 мая команда Томаса Тухеля постарается сделать реванш.

1992-93 - Chelsea and Liverpool will be just the second pair of teams to contest both the FA Cup and League Cup finals in the same season, after Arsenal and Sheffield Wednesday in 1992-93. Domestic. pic.twitter.com/cpzA4ZWRBr