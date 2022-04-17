Кубок Англии. Челси - Кристал Пэлас 2:0. Очередной финал с Ливерпулем 

Только во второй раз в истории финал Кубка Англии повторит финал Кубка Лиги. 27 февраля "Ливерпуль" выиграл у "Челси" в серии пенальти. 14 мая команда Томаса Тухеля постарается сделать реванш.

1992-93 - Chelsea and Liverpool will be just the second pair of teams to contest both the FA Cup and League Cup finals in the same season, after Arsenal and Sheffield Wednesday in 1992-93. Domestic. pic.twitter.com/cpzA4ZWRBr — OptaJoe (@OptaJoe) April 17, 2022

Игра "Челси" с "Кристал Пэлас" оправдала ожидания. Интересно не было. Особенно в первом тайме. "Челси" на прошлой неделе забил шесть голов "Саутгемптону", а во вторник провел увлекательные 120 минут против "Реала" в четвертьфинала Лиги чемпионов. В третьем матче подряд устраивать феерверк никто не будет. Эти обстоятельства устраивали "Кристал Пэлас". Команда Виейра любит ярко действовать в атаке, но когда нужно (а в полуфинале Кубка Англии точно нужно) может грамотно действовать у своих ворот без мяча.

В первом тайме практически не было ударов, соответственно и моментов. Лучший шанс упустил хавбек "Пэлас" Куяте - его мощный удар с 20 метров потащил Менди, Андерсен был на добивании и пробил в штангу, но у центрбека был офсайд.

"Челси" ответил попыткой Хавертца нарисовать пенальти.

После перерыва "Челси" был активнее. В частности "синие" резче действовали в прессинге. Так был забит первый гол. У Митчелла забрали на фланге мяч, Жоржиньо мигом отдал разрезной пас на Хавертца, после прохода немца мяч попал к Лофтус-Чику и востпитанник "синих" сильно пробил рядом со штангой. Первый его гол за три года. Очень вовремя.

Виейра пошел на риск, выпустив на поле центрфорварда Бентеке и креативного игрока атаки Олисе. Практически сразу "Челси" забил второй мяч - Вернер разобрался на фланге, Маунт оторвался от соперника, получил мяч и изящно пробил по воротам. Еще один гол от воспитанника "синих".

Если бы "Кристал Пэлас" сразе же отыграл бы один гол (удар Андересена с метра выше) возможно бы к игре пояаился интерес. Но номинальные гости остались ни с чем, свой шанс забить третий гол упустил "Челси" (удар Лукаку в штангу).

В не самом простом для сезоне "Челси" может взять очередной для себя трофей.

Кубок Англии, полуфинал. Лондон, "Уэмбли", 76238 зрителей

"Челси" - "Кристал Пэлас" 2:0

Голы: Лофтус-Чик 65, Маунт 76

"Челси": Менди - Аспиликуэта, Кристенсен (Силва 82), Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо (Канте 77), Ковачич (Лофтус-Чик 26), Алонсо - Маунт (Зиеш 77), Вернер - Хавертц (Лукаку 77)

"Кристал Пэлас": Батлэнд - Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд - Шлупп (Олисе 72), Макартур (Бентеке 72), Куяте (Миливоевич 85) - Заа, Матета (Айю 55), Эзе

Предупреждение: Хавертц 38