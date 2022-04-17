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Кубок Англии. Челси - Кристал Пэлас 2:0. Очередной финал с Ливерпулем 

Англия
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Предсказуемая победа синих благодаря голам Лофтус-Чика и Маунта

Кубок Англии. Челси - Кристал Пэлас 2:0. Очередной финал с Ливерпулем 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Только во второй раз в истории финал Кубка Англии повторит финал Кубка Лиги. 27 февраля "Ливерпуль" выиграл у "Челси" в серии пенальти. 14 мая команда Томаса Тухеля постарается сделать реванш.

Игра "Челси" с "Кристал Пэлас" оправдала ожидания. Интересно не было. Особенно в первом тайме. "Челси" на прошлой неделе забил шесть голов "Саутгемптону", а во вторник провел увлекательные 120 минут против "Реала" в четвертьфинала Лиги чемпионов. В третьем матче подряд устраивать феерверк никто не будет. Эти обстоятельства устраивали "Кристал Пэлас". Команда Виейра любит ярко действовать в атаке, но когда нужно (а в полуфинале Кубка Англии точно нужно) может грамотно действовать у своих ворот без мяча.

В первом тайме практически не было ударов, соответственно и моментов. Лучший шанс упустил хавбек "Пэлас" Куяте - его мощный удар с 20 метров потащил Менди, Андерсен был на добивании и пробил в штангу, но у центрбека был офсайд.

"Челси" ответил попыткой Хавертца нарисовать пенальти.

После перерыва "Челси" был активнее. В частности "синие" резче действовали в прессинге. Так был забит первый гол. У Митчелла забрали на фланге мяч, Жоржиньо мигом отдал разрезной пас на Хавертца, после прохода немца мяч попал к Лофтус-Чику и востпитанник "синих" сильно пробил рядом со штангой. Первый его гол за три года. Очень вовремя.

Виейра пошел на риск, выпустив на поле центрфорварда Бентеке и креативного игрока атаки Олисе. Практически сразу "Челси" забил второй мяч - Вернер разобрался на фланге, Маунт оторвался от соперника, получил мяч и изящно пробил по воротам. Еще один гол от воспитанника "синих".

Если бы "Кристал Пэлас" сразе же отыграл бы один гол (удар Андересена с метра выше) возможно бы к игре пояаился интерес. Но номинальные гости остались ни с чем, свой шанс забить третий гол упустил "Челси" (удар Лукаку в штангу).

В не самом простом для сезоне "Челси" может взять очередной для себя трофей.

Кубок Англии, полуфинал. Лондон, "Уэмбли", 76238 зрителей

"Челси" - "Кристал Пэлас" 2:0

Голы: Лофтус-Чик 65, Маунт 76

"Челси": Менди - Аспиликуэта, Кристенсен (Силва 82), Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо (Канте 77), Ковачич (Лофтус-Чик 26), Алонсо - Маунт (Зиеш 77), Вернер - Хавертц (Лукаку 77)

"Кристал Пэлас": Батлэнд - Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд - Шлупп (Олисе 72), Макартур (Бентеке 72), Куяте (Миливоевич 85) - Заа, Матета (Айю 55), Эзе

Предупреждение: Хавертц 38

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В статье: Патрик Виейра Кубок Англии Томас Тухель Челси (Лондон) Рубен Лофтус-Чик Кристал Пэлас (Лондон) Мейсон Маунт
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