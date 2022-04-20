Фердинанд: Из МЮ готовы уйти 15 игроков

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а сейчас эксперт на телевидении Рио Фердинанд на своем YouTube-канале заявил о возможной массовой текучке игроков из клуба. "Все хотят уйти", – говорит он.

"Не похоже, что кто-либо хочет оставаться в этой команде, все хотят уйти.

Кажется, около 15 футболистов готовятся собрать чемоданы и покинуть "МЮ". Бывало ли такое вообще?

В команду придет новый тренер, и он должен быть Эйнштейном, чтобы изменить ситуацию", – сказал бывший защитник "Юнайтед" на своем.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" возглавит менеджер "Аякса" Эрик тен Хаг.