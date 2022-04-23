АПЛ. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1. Первые вспоминают гимн Лиги чемпионов, вторые – Лиги Европы

Английская Премьер-лига, 34-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Обычно роль Робин Гуда в Англии в последние сезоны исполняет “Ливерпуль”, но теперь на себя такую ​​обязанность взял “Арсенал”. В апреле канониры не получили ни одного очка в поединках против “Кристал Пэлас”, “Брайтона” и “Саутгемптона”, но вот во встречах с “Челси” и “Манчестер Юнайтед” взяли максимум. Припекло.

Главная проблема "Юнайтед" сегодня (как и во всем этом сезоне) – это оборона. Она о себе дала знать в негативном свете уже на третьей минуте: после подачи лондонцев с левого фланга никто из "манкунианцев" мяч не выбил, из-за чего пробил Сака – де Хеа вытащил. Но вот добивание было за хозяевами: Тавареш открыл счет. Первый гол 22-летнего португальца в Англии.

"Красные дьяволы" оклимались и начали жечь своим огнем. Сначала шанс был у Эланги, потом был Бруно, но удар первого с острого угла не нашел створ ворот, а в моменте с португальцем самоотверженно в ноги бросился Габриэл. Также мяч после навеса Далота с правого фланга срезался в перекладину. И это все произошло в середине первого тайма. МЮ атаковал больше, однако…

Однако на 27-й минуте "Арсенал" удвоил преимущество. Эдегор отдал в штрафную на Сака, тот прокинул на Нкетию, а нападающий расстрелял ворота гостей. Взятие ворот испортил VAR, отменив гол из-за офсайда в Нкетии, но после трех минут просмотров повтора арбитры все же решили зафиксировать нарушения в уголовной зоне из-за фола Теллеса на Сака. Сам Букайо пенальти и реализовал, пробив в левый угол. Во второй раз молодой англичанин забивает с пенальти в матчах АПЛ.

Кто должен был взять игру в свои руки (ноги), как не Роналду? Через две минуты Криштиану отыграл один мяч, замкнув подачу Матича. В обороне “Арсенала” тоже произошел провал. 100-й гол португальца в АПЛ.

Закончили первый тайм командами красотой от голкиперов: сначала Ремсдейл из девятки вытащил удар Теллеса из стандарта, а затем де Хеа справился с выстрелом Эдегора.

МЮ не остановился в своих наступательных действиях и во втором тайме. Правда, реализация подводила. Даже очень. Заработанный пенальти почему-то дали пробить Фернандешу (который уже не забивал в этом сезоне), и Бруно познакомил мяч со штангой. На 62-й минуте еще раз круглый снаряд во время атаки гостей поразил каркас ворот: после навеса Далота Ремсдейл перевел мяч в штангу. Второе их свидание.

Финальный свисток уже можно было давать на 70-й минуте – именно тогда “Арсенал” забил второй. Джака очень хорошо приложился к мячу и из-за пределов штрафной попал в правый нижний угол. Здесь уже де Хеа был бессилен.

После забитого Артета поменял вингера Сака на центрбека Холдинга и "канониры" выбрали тактику удержать этот счет. Им это удалось. "Манчестер Юнайтед" уступил в Лондоне впервые за 14 матчей.

"Арсенал" снова четвертый - "канониры" на три очка опережают пятый "Тоттенхэм". МЮ остался на шестой позиции, и теперь от зоны ЛЧ команду отделяет шесть очков, да еще игра в "Арсенала" в запасе. Практически без шансов на топ-4 для “красных дьяволов”.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 3:1

Голы: Тавареш 3, Сака 32, Джака 70 – Роналду 34

Арсенал: Ремсдейл – Соареш, Уайт, Габриэл, Тавареш – Эльнени, Джака – Сака (Холдинг 74), Эдегор, Смит-Роу (Мартинелли 64) – Нкетиа

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Линделеф, Варан, Теллес – Мактоминей, Матич (Рашфорд 77) – Эланга (Лингард 77), Фернандеш (Мата 84), Санчо – Роналду

Предупреждения: Джака 67, Тавареш 68, Эльнени 80 – Теллес 31, Фернандеш 76, Линделеф 82, Роналду 90+2

Нереализованный пенальти: Фернандеш 57 (стойка)