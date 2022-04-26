Ливерпуль охотится за главным активом Монако - конкуренцию придется выиграть у Реала

На протяжении нескольких месяцев талантливого хавбека сборной Франции Орельена Тчуамени связывали с переходом в "Реал". Однако на горизонте возник новый претендент.

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По данным зарубежных СМИ, интерес к футболисту также проявляет "Ливерпуль". Англичане уже выходили на связь с агентом футболиста, а его переход в состав "красных" лоббирует лично Юрген Клопп.

????Info : À la recherche d'un milieu de terrain, #Liverpool cible Aurélien Tchouameni ????????.



• Des contacts ont été deja entamés entre les parties.



• Le milieu de #Monaco est intéressé à l'idée d'évoluer en Premier League.https://t.co/msqZQPVqu9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 26, 2022

Окончательно решение будет за Тчуамени, которого "Монако" оценивает в 60 миллионов евро. Несмотря на активный интерес "Реала", сам футболист не против попробовать свои силы в АПЛ.

В текущем сезоне Орельен выходил на поле 47 раз, забив три гола и отдав две голевые передачи.