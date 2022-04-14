Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал уверен в трансфере полузащитника Монако летом
Ещё один перспективный хавбек на лавку?
Фото: twitter.com/AS_Monaco
"Реал" Мадрид серьезно настроен приобрести полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает AS. В клубе ожидают выложить за трансфер хавбека 65 миллионов евро.
Сообщается, что полузащитник – одна из главных трансферных целей мадридского клуба на следующий сезон. За последние недели был достигнут существенный прогресс в переговорах, тем не менее, клубы еще не договорились о сумме выкупа.
Ожидается, что трансфер обойдется "Реалу" в сумму около 65 миллионов евро. Мадридцы уверены, что смогут подписать игрока.
В этом сезоне Орельен провел за "Монако" 44 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего хавбека в 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Пришлось выскочить на поле. Зинченко защитил травмированного партнера в матче ЛЧ
- Сергей Палкин: У Шахтера остался один источник финансирования
- Спецназ ВСУ взорвал мост с российской техникой
- Игнатенко провел полный матч и помог Бордо дома победить
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией