Реал уверен в трансфере полузащитника Монако летом

"Реал" Мадрид серьезно настроен приобрести полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает AS. В клубе ожидают выложить за трансфер хавбека 65 миллионов евро.

Сообщается, что полузащитник – одна из главных трансферных целей мадридского клуба на следующий сезон. За последние недели был достигнут существенный прогресс в переговорах, тем не менее, клубы еще не договорились о сумме выкупа.

Ожидается, что трансфер обойдется "Реалу" в сумму около 65 миллионов евро. Мадридцы уверены, что смогут подписать игрока.

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В этом сезоне Орельен провел за "Монако" 44 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего хавбека в 40 миллионов евро.