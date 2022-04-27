Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл может подписать ключевого футболиста Тоттенхэма
Не Кейн, но тоже важный футболист
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Ньюкасла" готов выделить внушительную сумму на летние трансферы. Определена одна из главных целей.
По данным The Mirror, "сороки" могут подписать для Эдди Хау ключевого хавбека "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейберга. На его покупку может быть выделено порядка 30 миллионов фунтов.
Контракт датчанина со "шпорами" действителен до лета 2025-го года. В текущем сезоне на его счету семь результативных действий (3+4) в 47-ми играх.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ливерпуль - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- СМИ: В середине мая "Л/ДНР" cобираются провести референдумы о присоединении к россии
- Минобороны Турции: Зеленский и путин могут встретиться уже в ближайшие дни
- Зинченко сделал результативную передачу за Ман Сити в АПЛ
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти