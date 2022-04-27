Ньюкасл может подписать ключевого футболиста Тоттенхэма

Руководство "Ньюкасла" готов выделить внушительную сумму на летние трансферы. Определена одна из главных целей.

По данным The Mirror, "сороки" могут подписать для Эдди Хау ключевого хавбека "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейберга. На его покупку может быть выделено порядка 30 миллионов фунтов.

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Контракт датчанина со "шпорами" действителен до лета 2025-го года. В текущем сезоне на его счету семь результативных действий (3+4) в 47-ми играх.