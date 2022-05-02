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Санчо может пропустить конец сезона из-за болезни

Англия
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Минус три матча

Санчо может пропустить конец сезона из-за болезни

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо скорее всего пропустит остаток сезона из-за болезни, об этом сообщил Ральф Рангник. По этой причине 22-летний англичанин не попал в заявку команды на матч с "Челси".

У "Юнайтед" впереди еще три матча в Премьер-лиге: против "Брентфорда", "Брайтона" и "Кристал Пэлас"..

В этом сезоне Джейдон провел за "МЮ" 38 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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