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Санчо может пропустить конец сезона из-за болезни
Минус три матча
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо скорее всего пропустит остаток сезона из-за болезни, об этом
У "Юнайтед" впереди еще три матча в Премьер-лиге: против "Брентфорда", "Брайтона" и "Кристал Пэлас"..
В этом сезоне Джейдон провел за "МЮ" 38 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.
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