Санчо может пропустить конец сезона из-за болезни

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо скорее всего пропустит остаток сезона из-за болезни, об этом сообщил Ральф Рангник. По этой причине 22-летний англичанин не попал в заявку команды на матч с "Челси".

У "Юнайтед" впереди еще три матча в Премьер-лиге: против "Брентфорда", "Брайтона" и "Кристал Пэлас"..

В этом сезоне Джейдон провел за "МЮ" 38 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.