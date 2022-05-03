МЮ хочет подписать вингера Барсы - предлагают меньше ПСЖ

Уже этим летом Усман Дембеле получит статус свободного агента. Из-за этого факта многие гранды готовы подписать вингера "Барселоны".

По данным испанских СМИ, в гонку за игроком вступает "Манчестер Юнайтед". Английский клуб предлагает французу солидные условия - от десяти до 15 миллионов евро в год.

????EXCLUSIVA @DarioMonteroG ????



????"El UNITED le OFRECE a DEMBÉLÉ entre 10 y 15 MILLONES NETOS".



????"La oferta del PSG podría llegar a los 17 MILLONES".



????"El BARÇA CONOCE ambas PROPUESTAS"????



????#ChiringuitoDembélé???? pic.twitter.com/lIGg8Ixih7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 3, 2022

Правда, это все равно меньше "ПСЖ", который готов платить в районе 17-ти миллионов евро. "Барселона", несмотря на свое желание, вряд ли сможет соперничать с такими предложениями.

В текущем сезоне Усман отыграл 29 матчей, забил два гола и отдал 11 голевых передач.