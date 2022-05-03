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МЮ хочет подписать вингера Барсы - предлагают меньше ПСЖ

Англия
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Каталонцы вряд ли смогут соперничать с таким предложением

МЮ хочет подписать вингера Барсы - предлагают меньше ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже этим летом Усман Дембеле получит статус свободного агента. Из-за этого факта многие гранды готовы подписать вингера "Барселоны".

По данным испанских СМИ, в гонку за игроком вступает "Манчестер Юнайтед". Английский клуб предлагает французу солидные условия - от десяти до 15 миллионов евро в год.

Правда, это все равно меньше "ПСЖ", который готов платить в районе 17-ти миллионов евро. "Барселона", несмотря на свое желание, вряд ли сможет соперничать с такими предложениями.

Читайте такжеХави о Дембеле: Я бы уже подписал с ним контракт, если бы мог

В текущем сезоне Усман отыграл 29 матчей, забил два гола и отдал 11 голевых передач.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Усман Дембеле
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