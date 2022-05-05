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Роналду и два представителя Ман Сити. Претенденты на звания лучшего игрока апреля в АПЛ
А также еще пять футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ начинает подводить итоги апреля. Лига определила претендентов на звание лучшего футболиста месяца.
Всего в списке восемь футболистов:
- Натан Коллинс, "Бернли" (шесть матчей, два гола)
- Кевин де Брюйне, "Манчестер Сити" (три матча, два гола, три голевые передачи)
- Бруну Гимарайнш, "Ньюкасл" (шесть матчей, три гола, одна голевая передача)
- Габриэл Жезус, "Манчестер Сити" (пять матчей, шесть голов, одна голевая передача)
- Криштиану Роналду, "Манчестер Юнайтед" (четыре матча, пять голов)
- Сон Хин Мин, "Тоттенхэм" (четыре матча, четыре гола, одна голевая передача)
- Тьяго Алькантара, "Ливерпуль" (пять матчей)
- Леандро Троссард, "Брайтон" (пять матчей, три гола)
The nominees are in ????— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 5, 2022
Vote now for April’s @premierleague #POTM ➡️ https://t.co/p5a7hHYUWi#FIFA22 #FUT pic.twitter.com/VZ0oKW36cu
В марте лучшим игроком английского чемпионата был признан Харри Кейн.
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