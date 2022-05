Роналду и два представителя Ман Сити. Претенденты на звания лучшего игрока апреля в АПЛ

АПЛ начинает подводить итоги апреля. Лига определила претендентов на звание лучшего футболиста месяца.

Всего в списке восемь футболистов:

The nominees are in ????



Vote now for April’s @premierleague #POTM ➡️ https://t.co/p5a7hHYUWi#FIFA22 #FUT pic.twitter.com/VZ0oKW36cu