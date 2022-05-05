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Роналду и два представителя Ман Сити. Претенденты на звания лучшего игрока апреля в АПЛ

Англия
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А также еще пять футболистов

Роналду и два представителя Ман Сити. Претенденты на звания лучшего игрока апреля в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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АПЛ начинает подводить итоги апреля. Лига определила претендентов на звание лучшего футболиста месяца.

Всего в списке восемь футболистов:

  • Натан Коллинс, "Бернли" (шесть матчей, два гола)
  • Кевин де Брюйне, "Манчестер Сити" (три матча, два гола, три голевые передачи)
  • Бруну Гимарайнш, "Ньюкасл" (шесть матчей, три гола, одна голевая передача)
  • Габриэл Жезус, "Манчестер Сити" (пять матчей, шесть голов, одна голевая передача)
  • Криштиану Роналду, "Манчестер Юнайтед" (четыре матча, пять голов)
  • Сон Хин Мин, "Тоттенхэм" (четыре матча, четыре гола, одна голевая передача)
  • Тьяго Алькантара, "Ливерпуль" (пять матчей)
  • Леандро Троссард, "Брайтон" (пять матчей, три гола)

В марте лучшим игроком английского чемпионата был признан Харри Кейн.

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В статье: Криштиану Роналду Тьяго Алькантара Кевин Де Брюйне Габриэл Жезус Сон Хин Мин
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