Повторил рекорд Агуэро. Назван лучший игрок АПЛ в марте

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признан лучшим игроком месяца английской Премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В марте англичанин провел 4 матча за "шпор", забив в них 4 гола (1 с пенальти) и выполнил 2 результативные передачи. Стоит добавить, что эта награда присуждается ему уже в седьмой раз. По их количеству он повторил рекорд экс-форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

В борьбе за награду Кейн опередил Мэтти Кэша ("Астон Вилла"), Трево Чалобу, Кая Хавертца (оба – "Челси"), Деяна Кулусевски ("Тоттенхэм"), Эндрю Робертсона ("Ливерпуль"), Букайо Сака ("Арсенал") и Айвена Тоуни ("Брентфорд").

Back in top form ✨



Harry Kane is your @easportsfifa Player of the Month for a SEVENTH time - no #PL player has ever won more #PLAwards | @HKane pic.twitter.com/77KPOsCX25