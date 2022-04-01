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Повторил рекорд Агуэро. Назван лучший игрок АПЛ в марте
Награда досталась футболисту "Тоттенхэма"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признан лучшим игроком месяца английской Премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В марте англичанин провел 4 матча за "шпор", забив в них 4 гола (1 с пенальти) и выполнил 2 результативные передачи. Стоит добавить, что эта награда присуждается ему уже в седьмой раз. По их количеству он повторил рекорд экс-форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
В борьбе за награду Кейн опередил Мэтти Кэша ("Астон Вилла"), Трево Чалобу, Кая Хавертца (оба – "Челси"), Деяна Кулусевски ("Тоттенхэм"), Эндрю Робертсона ("Ливерпуль"), Букайо Сака ("Арсенал") и Айвена Тоуни ("Брентфорд").
Back in top form ✨— Premier League (@premierleague) April 1, 2022
Harry Kane is your @easportsfifa Player of the Month for a SEVENTH time - no #PL player has ever won more #PLAwards | @HKane pic.twitter.com/77KPOsCX25
Number 7️⃣ ???? @HKane is March's @premierleague #POTM! ????#FIFA22 #FUT pic.twitter.com/CPlZQWKHVR— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 1, 2022
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