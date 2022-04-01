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Повторил рекорд Агуэро. Назван лучший игрок АПЛ в марте

Англия
(1 голосов)

Награда досталась футболисту "Тоттенхэма"

Повторил рекорд Агуэро. Назван лучший игрок АПЛ в марте

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признан лучшим игроком месяца английской Премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В марте англичанин провел 4 матча за "шпор", забив в них 4 гола (1 с пенальти) и выполнил 2 результативные передачи. Стоит добавить, что эта награда присуждается ему уже в седьмой раз. По их количеству он повторил рекорд экс-форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

В борьбе за награду Кейн опередил Мэтти Кэша ("Астон Вилла"), Трево Чалобу, Кая Хавертца (оба – "Челси"), Деяна Кулусевски ("Тоттенхэм"), Эндрю Робертсона ("Ливерпуль"), Букайо Сака ("Арсенал") и Айвена Тоуни ("Брентфорд").

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
premierleague

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