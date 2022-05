К бывшему клубу не тянет. Эриксен определился со своим будущем

Краткосрочный контракт Кристиана Эриксена с "Брентфордом" истекает уже летом 2022-го года. Сейчас 30-летний полузащитник размышляет о своем будущем.

По данным авторитетного издания Тhe Telegraph, к Эриксену проявляет интерес его бывший клуб "Тоттенхэм", а также "Лестер". Несмотря на это, сам датчанин хотел бы остаться в "Брентфорде", подписав более долгосрочную сделку.

