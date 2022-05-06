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К бывшему клубу не тянет. Эриксен определился со своим будущем
Готов остаться на теперешнем месте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Краткосрочный контракт Кристиана Эриксена с "Брентфордом" истекает уже летом 2022-го года. Сейчас 30-летний полузащитник размышляет о своем будущем.
По данным авторитетного издания Тhe Telegraph, к Эриксену проявляет интерес его бывший клуб "Тоттенхэм", а также "Лестер". Несмотря на это, сам датчанин хотел бы остаться в "Брентфорде", подписав более долгосрочную сделку.
Christian Eriksen is giving serious thought to staying at Brentford next season, despite the interest of his former club Tottenham Hotspur and Leicester City | @Matt_Law_DT reports https://t.co/QQAbNc6JUM— Telegraph Football (@TeleFootball) May 6, 2022
В текущем сезоне на счету Эриксена восемь матчей, один гол и две голевые передачи.
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