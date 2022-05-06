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К бывшему клубу не тянет. Эриксен определился со своим будущем

Англия
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Готов остаться на теперешнем месте

К бывшему клубу не тянет. Эриксен определился со своим будущем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Краткосрочный контракт Кристиана Эриксена с "Брентфордом" истекает уже летом 2022-го года. Сейчас 30-летний полузащитник размышляет о своем будущем.

По данным авторитетного издания Тhe Telegraph, к Эриксену проявляет интерес его бывший клуб "Тоттенхэм", а также "Лестер". Несмотря на это, сам датчанин хотел бы остаться в "Брентфорде", подписав более долгосрочную сделку.

В текущем сезоне на счету Эриксена восемь матчей, один гол и две голевые передачи.

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В статье: Кристиан Эриксен Брентфорд
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