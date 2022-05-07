Челси объявил, кто станет следующим владельцем клуба

Английский "Челси" сменит владельца. Клуб приобретет консорциум во главе с совладельцем "Лос-Анджелес Доджерс" Тоддом Боэли.

Кроме миллиардера, в него вошли инвесткомпания Clearlake Capital, швейцарский и американский бизнесмены Хансйорг Висс и Марк Уолтер.

Общая сумма сделки – 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Денежные средства поступят на замороженный банковский счет в Великобритании, 100% суммы текущий владелец Роман Абрамович планирует пожертвовать на благотворительность.

Также новые владельцы планируют вложить дополнительные 1,75 млрд. фунтов стерлингов в клуб. Это включает в себя инвестиции в "Стэмфорд Бридж", академию, женскую команду и стадион "Кингсмидоу". Ожидается, что продажа лондонского клуба будет завершена в конце мая.

Напомним, российский олигарх Роман Абрамович, которого свяызвают с президентом россии путиным, попал под санкции ЕС, США и Англии из-за агрессии рф против Украины.