  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Абсолютный позор. Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Абсолютный позор. Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Рекордная победа Брайтона, деградация Юнайтед

Абсолютный позор. Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Брайтон" добыл свою крупнейшую в историю победу в высшем дивизионе, разгромив... "Манчестер Юнайтед". Команда Ральфа Рангника продолжает бесславно сливать концовку сезона. В последних 11 турах "Юнайтед" набрал всего 12 очков из 33 возможных, попутно установив несколько антирекордов. 56 пропущенных голов это худший показатель с 1979 года, кроме того МЮ закончит сезон с максимум 61 очками, что будет худшим показателем клуба в АПЛ за 30 лет. "Манчестер Юнайтед" не поднимется выше шестого места, но теоретически может потерять и его. "Брайтон", к слову, провел великолепный матч.

Чемпионат Англии, 36-й тур. Фалмер, "Амэкс Стэдиум"

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" 4:0

Голы: Кайседо 15, Кукурелья 49, Гросс 57, Троссард 60

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Английская Премьер-лига АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед видеоповторы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде