Абсолютный позор. Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов

"Брайтон" добыл свою крупнейшую в историю победу в высшем дивизионе, разгромив... "Манчестер Юнайтед". Команда Ральфа Рангника продолжает бесславно сливать концовку сезона. В последних 11 турах "Юнайтед" набрал всего 12 очков из 33 возможных, попутно установив несколько антирекордов. 56 пропущенных голов – это худший показатель с 1979 года, кроме того МЮ закончит сезон с максимум 61 очками, что будет худшим показателем клуба в АПЛ за 30 лет. "Манчестер Юнайтед" не поднимется выше шестого места, но теоретически может потерять и его. "Брайтон", к слову, провел великолепный матч.

Чемпионат Англии, 36-й тур. Фалмер, "Амэкс Стэдиум"

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" 4:0

Голы: Кайседо 15, Кукурелья 49, Гросс 57, Троссард 60