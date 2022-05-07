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АПЛ. Брайтон – Манчестер Юнайтед 4:0. И это еще без Магуайра в старте

Англия
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(1 голосов)

Ужас от гостей, красота от хозяев

АПЛ. Брайтон – Манчестер Юнайтед 4:0. И это еще без Магуайра в старте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, 36-й тур

"Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" 4:0

Голы: Кайседо 15, Кукурелья 49, Гросс 57, Троссард 60

"Брайтон": Санчес – Велтман, Данк, Кукурелья – Марч (Лемпти 77), Биссума (Мопе 84), Кайседо, Троссард – Гросс, Макаллистер (Вебстер 66) – Велбек

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Далот, Линделеф, Варан, Теллес – Мактоминей, Матич (Фред 46) – Мата (Магвайр 72), Фернандеш, Эланга (Кавани 46) – Роналду

Предупреждения: Роналду 45, Далот 48

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
07.05.2022 в 21:29
Один в полі не воїн ( я про Рональдо ), але знаходяться товариші які запевняють,шо він в одиночку виграв три ЛЧ з Реалом.
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