Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Брайтон – Манчестер Юнайтед 4:0. И это еще без Магуайра в старте
Ужас от гостей, красота от хозяев
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 36-й тур
"Амекс Стедиум" (Брайтон)
Главный арбитр: Эндрю Медли
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" 4:0
Голы: Кайседо 15, Кукурелья 49, Гросс 57, Троссард 60
"Брайтон": Санчес – Велтман, Данк, Кукурелья – Марч (Лемпти 77), Биссума (Мопе 84), Кайседо, Троссард – Гросс, Макаллистер (Вебстер 66) – Велбек
"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Далот, Линделеф, Варан, Теллес – Мактоминей, Матич (Фред 46) – Мата (Магвайр 72), Фернандеш, Эланга (Кавани 46) – Роналду
Предупреждения: Роналду 45, Далот 48
Популярное сейчас
- По Одессе снова нанесен удар - над городом поднимается черный дым
- Президент УЕФА – о санкциях против российских команд: Мое сердце разбивается
- ГУР: россияне снимают своих офицеров с боевых позиций для охраны парада в Мариуполе на 9 мая
- Гвардиола: Возможно, я недостаточно хороший тренер, чтобы помочь этой команде
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО