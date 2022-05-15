Клопп рассказал о травмах Салаха и ван Дейка

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии лидеров своей команды - Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка, которые получили повреждения в матче с "Челси" (0:0, 6:5 по пенальти) в финале Кубка Англии.

"Думаю, они более-менее в порядке. Не думаю, что они будут готовы сыграть во вторник [с "Саутгемптоном"]. Впрочем, они бы и так вряд ли были готовы!

Но я думаю, что они в порядке, это была скорее мера предосторожности. Мо что-то почувствовал, сказал, что сможет продолжить, но мне пришлось принять решение [о замене], я не позволил ему играть. Если ты что-то чувствуешь, на поле тебе лучше не станет, это точно не лучшее лечение.

С Вирджилом все было проще: 90 минут – можно, 120 минут – нельзя", – сказал главный тренер "Ливерпуля".