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Челси - Ливерпуль 0:0, пен. 5:6. Первый Кубок Англии Юргена Клоппа
Ливерпуль берет второй трофей в сезоне
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, финал. Лондон, “Уэмбли”, 84897 зрителей
“Челси” – “Ливерпуль” 0:0, пен. 5:6
Серия пенальти: Алонсо – 1:0, Милнер – 1:1, Аспиликуэта – 1:1 (штанга), Тьяго – 1:2, Джеймс – 2:2, Фирмино – 2:3, Баркли – 3:3, Александер-Арнольд – 3:4, Жоржиньо – 4:4, Мане – 4:4 (вратарь), Зиеш – 5:4, Жота – 5:5, Маунт – 5:5 (вратарь), Цимикас – 5:6
"Челси": Менди – Чалоба (Аспиликуэта 106), Силва, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте 66), Алонсо – Маунт, Пулишич (Лофтус-Чик 106, Баркли 119) – Лукаку (Зиеш 85)
"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон (Цимикас 111), ван Дейк (Матип 91), Конате, Александер-Арнольд – Тьяго, Хендерсон, Кейта (Милнер 74) – Диас (Фирмино 98), Мане, Салах (Жота 33)
Предупреждение: Джеймс 77
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