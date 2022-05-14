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Челси - Ливерпуль 0:0, пен. 5:6. Первый Кубок Англии Юргена Клоппа

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Ливерпуль берет второй трофей в сезоне

Челси - Ливерпуль 0:0, пен. 5:6. Первый Кубок Англии Юргена Клоппа

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, финал. Лондон, “Уэмбли”, 84897 зрителей

“Челси” – “Ливерпуль” 0:0, пен. 5:6

Серия пенальти: Алонсо – 1:0, Милнер – 1:1, Аспиликуэта – 1:1 (штанга), Тьяго – 1:2, Джеймс – 2:2, Фирмино – 2:3, Баркли – 3:3, Александер-Арнольд – 3:4, Жоржиньо – 4:4, Мане – 4:4 (вратарь), Зиеш – 5:4, Жота –​​​​​​​ 5:5, Маунт – 5:5 (вратарь), Цимикас – 5:6

"Челси": Менди – Чалоба (Аспиликуэта 106), Силва, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте 66), Алонсо – Маунт, Пулишич (Лофтус-Чик 106, Баркли 119) – Лукаку (Зиеш 85)

"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон (Цимикас 111), ван Дейк (Матип 91), Конате, Александер-Арнольд – Тьяго, Хендерсон, Кейта (Милнер 74) – Диас (Фирмино 98), Мане, Салах (Жота 33)

Предупреждение: Джеймс 77

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В статье: Юрген Клопп Кубок Англии Томас Тухель Челси (Лондон) Ливерпуль Мохамед Салах Кристиан Пулишич Луис Диас
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
14.05.2022 в 21:57
Мої вітання вболівальникам Лівера) Але, думаю, Прем"єр-лігу вони не виграють. Зате є можливість помститися Реалу за Каріуса:)
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Loader (Днепр)
14.05.2022 в 21:41
С растущей копилкой Клоппа с командой.
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