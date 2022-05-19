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Сити просит за Габриэла Жезуса 65 миллионов евро

Англия
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"Горожане" хотят компенсировать траты на Холанда

Сити просит за Габриэла Жезуса 65 миллионов евро

Фото: twitter.com/gabrieljesus9

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"Арсенал" удивлен, что "Манчестер Сити" оценивает нападающего Габриэла Жезуса в 55 миллионов фунтов (почти 65 миллионов евро), сообщает ESPN. Его контракт истекает летом 2023 года.

Сообщается, что такая оценка вызвана не только уважением горожан к бразильцу, но и желанием отбить трансфер Холанда, за которого "Сити" отдал около 60 миллионов евро.

"Арсенал" ждет конца сезона, чтобы решить как поступить. Если "канониры" не попадут в топ-4, они могут лишится всех шансов на подписание Габриэла.

Тренер «горожан» Пеп Гвардиола предпочел бы сохранить Жезуса, но не станет препятствовать, если форвард попросит отпустить его в другой клуб.

Отмечается, что Микель Артета – большой поклонник Жезуса ещё со времен совместной работы в "Сити". Тем не менее, "Арсенал" рассматривает и другие варианты усиления атаки.

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В этом сезоне 25-летний форвард провел 40 матчей за "Сити", забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 50 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Габриэл Жезус
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Источник:
espn.com

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