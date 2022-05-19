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Сити просит за Габриэла Жезуса 65 миллионов евро
"Горожане" хотят компенсировать траты на Холанда
Фото: twitter.com/gabrieljesus9
"Арсенал" удивлен, что "Манчестер Сити" оценивает нападающего Габриэла Жезуса в 55 миллионов фунтов (почти 65 миллионов евро), сообщает ESPN. Его контракт истекает летом 2023 года.
Сообщается, что такая оценка вызвана не только уважением горожан к бразильцу, но и желанием отбить трансфер Холанда, за которого "Сити" отдал около 60 миллионов евро.
"Арсенал" ждет конца сезона, чтобы решить как поступить. Если "канониры" не попадут в топ-4, они могут лишится всех шансов на подписание Габриэла.
Тренер «горожан» Пеп Гвардиола предпочел бы сохранить Жезуса, но не станет препятствовать, если форвард попросит отпустить его в другой клуб.
Отмечается, что Микель Артета – большой поклонник Жезуса ещё со времен совместной работы в "Сити". Тем не менее, "Арсенал" рассматривает и другие варианты усиления атаки.
В этом сезоне 25-летний форвард провел 40 матчей за "Сити", забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 50 миллионов евро.
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