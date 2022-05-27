Конте останется в Тоттенхэме. Ему гарантировали усиление

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте продолжит работать с командой в следующем сезоне, сообщает Фабрицио Романо.

Конте провел успешные переговоры со спортивным директором "шпор" Фабио Паратичи, сообщает ESPN. Менеджер запросил у клуба шесть новых трансферов летом, чтобы попытаться сделать из "Тоттенхэма" претендента на победу в АПЛ.

“It has never been in doubt”. Spurs sources have been confident for days and it’s now decided: Antonio Conte will be Tottenham manager for the next season. ????⚪️???????? #THFC



Harry Kane’s new deal, Ivan Perisić main target and more. Plans have now started: https://t.co/kgpbzZICWx pic.twitter.com/ryHSz7XeFp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2022

Отмечается, что Конте гарантировали усиление. Клуб собирается подписать центрального полузащитника, двух крайних защитников, запасного нападающего и центрального защитника.

По итогам минувшего сезона Антонио вывел "Тоттенхэм" в Лигу чемпионов, опередив в борьбе за 4 места "Арсенал".