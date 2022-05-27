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Конте останется в Тоттенхэме. Ему гарантировали усиление

Англия
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Собираются делать претендента на чемпиона АПЛ

Конте останется в Тоттенхэме. Ему гарантировали усиление

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте продолжит работать с командой в следующем сезоне, сообщает Фабрицио Романо.

Конте провел успешные переговоры со спортивным директором "шпор" Фабио Паратичи, сообщает ESPN. Менеджер запросил у клуба шесть новых трансферов летом, чтобы попытаться сделать из "Тоттенхэма" претендента на победу в АПЛ.

Отмечается, что Конте гарантировали усиление. Клуб собирается подписать центрального полузащитника, двух крайних защитников, запасного нападающего и центрального защитника.

По итогам минувшего сезона Антонио вывел "Тоттенхэм" в Лигу чемпионов, опередив в борьбе за 4 места "Арсенал".

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
espn.com

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