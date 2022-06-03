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Роналду в пролете. МЮ назвал лучшего игрока сезона

Англия
(1 голосов)

Четвертая награда для испанца

Роналду в пролете. МЮ назвал лучшего игрока сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" подбивает итоги сезона. Был назвал лучший игрок кампании 2021/22.

Большинство голосов набрал испанский вратарь Давид де Хеа. Испанец опередил Криштиану Роналду и взял четвертую подобную для себе награду. Это абсолютный рекорд "дьяволов".

В прошлом сезоне де Хеа пропустил 66 голов в 46-ти играх. По проценту сейвов он один из лидеров в АПЛ.

Читайте такжеДе Хеа остается вне состава сборной Испании, несмотря на великолепную форму в этом сезоне
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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
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