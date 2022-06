Роналду в пролете. МЮ назвал лучшего игрока сезона

"Манчестер Юнайтед" подбивает итоги сезона. Был назвал лучший игрок кампании 2021/22.

Большинство голосов набрал испанский вратарь Давид де Хеа. Испанец опередил Криштиану Роналду и взял четвертую подобную для себе награду. Это абсолютный рекорд "дьяволов".

David pulled off some ???? saves in 2021/22 ????#MUFC | @D_DeGea pic.twitter.com/cL7QkyeGga