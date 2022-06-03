Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду в пролете. МЮ назвал лучшего игрока сезона
Четвертая награда для испанца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" подбивает итоги сезона. Был назвал лучший игрок кампании 2021/22.
Большинство голосов набрал испанский вратарь Давид де Хеа. Испанец опередил Криштиану Роналду и взял четвертую подобную для себе награду. Это абсолютный рекорд "дьяволов".
David pulled off some ???? saves in 2021/22 ????#MUFC | @D_DeGea pic.twitter.com/cL7QkyeGga— Manchester United (@ManUtd) June 3, 2022
В прошлом сезоне де Хеа пропустил 66 голов в 46-ти играх. По проценту сейвов он один из лидеров в АПЛ.
Популярное сейчас
- "Зинченко руководил этим шоу". Легенда Шотландии поражен игрой украинца
- Украинские военные уже начали обучение на системах HIMARS
- Глава МВД: При атаке на Гостомель российские оккупанты, вероятно, знали об украинских позициях
- Официально: Челси продан консорциуму Тодда Боэли
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО