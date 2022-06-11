Арсенал готов выложить круглую сумму за полузащитника Лацио

Лондонский "Арсенал" планирует усилить центр полузащиты команды в летнее трансферное окно. Одним из основных вариантов для этого является хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич.

Лондонцы готовы выложить за 27-летнего футболиста более 50 миллионов евро. Итальянский клуб, в свою очередь, оценивает игрока в 65 миллионов. Такую сумму может предложить "Ньюкасл", но серб вряд ли захочет переходить в этот клуб.

Ранее президент "Лацио" Клаудио Лотито заявлял, что он не намерен отпускать Милинковича-Савича летом.