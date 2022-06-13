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Новый контракт еще не подписан. Ман Сити следит за вундеркиндом из Барселоны
Не зря тренер - воспитанник каталонцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" и Гави долгое время ведут переговоры о новом контракте. Сделка все еще не подписана.
Это заставляет действовать другие клубы. По данным Mundo Deportivo, внимательно следит за ситуацией "Ман Сити". Наставник "горожан" Пеп Гвардиола хотел бы видеть талантливого испанца у себя.
Гави - воспитанник "Барсы", который стал играть в основе уже с 17 лет. За последний сезон он провел 47 матчей, а его контракт истекает летом 2023-го.
Интересно, что к 17-ти годам на счету Гави девять матчей за национальную сборную Испании.
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