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Холанд – лучший игрок до 21 года по версии ESPN
Забарный в 30-ке
Фото: twitter.com/BVB
ESPN представил рейтинг лучших игроков в возрасте 21 года и младше. Лучшим стал нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд. В список попали 39 футболистов.
Эти 39 игроков были отобраны из лонг-листа, в который попали 75 игроков.
Критериями при выборе стали: количество матчей на высшем уровне, стабильные выступления на протяжении долгого времени и потенциал стать игроком топ-уровня в будущем.
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
- Эрлинг Холанд – "Боруссия" Дортмунд
- Педри – "Барселона"
- Фил Фоден – "Манчестер Сити"
- Джуд Беллингем – "Боруссия" Дортмунд
- Винисиус Жуниор – "Реал" Мадрид
- Букайо Сака – "Арсенал"
- Джамал Мусиала – "Бавария"
- Флориан Виртц – "Байер"
- Альфонсо Дэвис – "Бавария"
- Гави – "Барселона".
27 место в списке занимает защитник "Динамо" Киев Илья Забарный. Он единственный украинец попавший в рейтинг.
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