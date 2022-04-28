Холанд – лучший игрок до 21 года по версии ESPN

ESPN представил рейтинг лучших игроков в возрасте 21 года и младше. Лучшим стал нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд. В список попали 39 футболистов.

Эти 39 игроков были отобраны из лонг-листа, в который попали 75 игроков.

Критериями при выборе стали: количество матчей на высшем уровне, стабильные выступления на протяжении долгого времени и потенциал стать игроком топ-уровня в будущем.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

Эрлинг Холанд – "Боруссия" Дортмунд Педри – "Барселона" Фил Фоден – "Манчестер Сити" Джуд Беллингем – "Боруссия" Дортмунд Винисиус Жуниор – "Реал" Мадрид Букайо Сака – "Арсенал" Джамал Мусиала – "Бавария" Флориан Виртц – "Байер" Альфонсо Дэвис – "Бавария" Гави – "Барселона".

27 место в списке занимает защитник "Динамо" Киев Илья Забарный. Он единственный украинец попавший в рейтинг.