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Холанд – лучший игрок до 21 года по версии ESPN

Германия
(1 голосов)

Забарный в 30-ке

Холанд – лучший игрок до 21 года по версии ESPN

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

ESPN представил рейтинг лучших игроков в возрасте 21 года и младше. Лучшим стал нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд. В список попали 39 футболистов.

Эти 39 игроков были отобраны из лонг-листа, в который попали 75 игроков.

Критериями при выборе стали: количество матчей на высшем уровне, стабильные выступления на протяжении долгого времени и потенциал стать игроком топ-уровня в будущем.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

  1. Эрлинг Холанд – "Боруссия" Дортмунд
  2. Педри – "Барселона"
  3. Фил Фоден – "Манчестер Сити"
  4. Джуд Беллингем – "Боруссия" Дортмунд
  5. Винисиус Жуниор – "Реал" Мадрид
  6. Букайо Сака – "Арсенал"
  7. Джамал Мусиала – "Бавария"
  8. Флориан Виртц – "Байер"
  9. Альфонсо Дэвис – "Бавария"
  10. Гави – "Барселона".

27 место в списке занимает защитник "Динамо" Киев Илья Забарный. Он единственный украинец попавший в рейтинг.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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Источник:
espn.com

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