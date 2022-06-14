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Официально: Нуньес – игрок Ливерпуля

Англия
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"Красные" выиграли и это дерби у "МЮ"

Официально: Нуньес – игрок Ливерпуля

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес присоединился к "Ливерпулю", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение до 2028 года.

На футболке новичка будет 27 номер.

Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Ещё 25 миллионов "Бенфика" получит в виде бонусов.

В минувшем сезоне уругваец провел за "Бенфику" 41 матч, забил 34 гола и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Дарвин Нуньес Бенфика
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Источник:
liverpoolfc.com

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