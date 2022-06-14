Официально: Нуньес – игрок Ливерпуля

Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес присоединился к "Ливерпулю", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение до 2028 года.

На футболке новичка будет 27 номер.

Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Ещё 25 миллионов "Бенфика" получит в виде бонусов.

В минувшем сезоне уругваец провел за "Бенфику" 41 матч, забил 34 гола и отдал 4 голевые передачи.