Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Нуньес – игрок Ливерпуля
"Красные" выиграли и это дерби у "МЮ"
Фото: twitter.com/LFC
Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес присоединился к "Ливерпулю", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение до 2028 года.
На футболке новичка будет 27 номер.
???????????????????????? 2️⃣7️⃣#DarwinDay pic.twitter.com/q1QEOle0V4— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022
Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Ещё 25 миллионов "Бенфика" получит в виде бонусов.
В минувшем сезоне уругваец провел за "Бенфику" 41 матч, забил 34 гола и отдал 4 голевые передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:liverpoolfc.com
Популярное сейчас
- Йожеф Сабо: Мне стыдно что я мадьяр
- Россияне нанесли очередной ракетный удар - взрывы в Тернопольской и Львовской областях
- Без Яремчука и Пихаленка. Заявка сборной Украины на игру с Ирландией
- В Испании прокомментировали информацию про интерес Барселоны к Зинченко
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet