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Арсенал потратит солидную сумму на трансфер хавбека Порту

Англия
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Лондонцы готовы заплатить 40 миллионов евро

Арсенал потратит солидную сумму на трансфер хавбека Порту

Фабио Виейра

Новина українською

Атакующий полузащитник "Порту" Фабио Виейра в ближайшее время подпишет контракт с "Арсеналом". Об этом сообщает издание The Athletic.

Лондонскому клубу за этот трансфер придется заплатить 40 миллионов евро. Португальский хавбек должен подписать пятилетнее соглашение с "Арсеналом". В трансфере Виейры лично заинтересован Микель Артета.

За главную команду "Порту" Виейра сыграл 76 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 18 результативных передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) Порту (Португалия)
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Источник:
The Athletic

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