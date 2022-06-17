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Арсенал потратит солидную сумму на трансфер хавбека Порту
Лондонцы готовы заплатить 40 миллионов евро
Фабио Виейра
Атакующий полузащитник "Порту" Фабио Виейра в ближайшее время подпишет контракт с "Арсеналом". Об этом сообщает издание The Athletic.
Лондонскому клубу за этот трансфер придется заплатить 40 миллионов евро. Португальский хавбек должен подписать пятилетнее соглашение с "Арсеналом". В трансфере Виейры лично заинтересован Микель Артета.
За главную команду "Порту" Виейра сыграл 76 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 18 результативных передач.
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Источник:The Athletic
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