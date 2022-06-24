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Тоттенхэм ведет переговоры о трансфере защитника Барселоны

Англия
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В Лондоне готовы потратиться только ради "глубины"?

Тоттенхэм ведет переговоры о трансфере защитника Барселоны

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Тоттенхэм" ведет переговоры с "Барселоной" о трансфере защитника Клемана Лангле, сообщает ESPN. "Шпоры" настаивают на аренде, а каталонцы предпочли бы полноценный трансфер.

Француз не входит в планы Хави на следующий сезон – менеджер заявил об этом игроку прямо. "Барселона" хотела бы разгрузить зарплатную ведомость перед возможным приходом Кристенсена из "Челси".

В Лондоне, в свою очередь, хотят увеличить конкуренцию на позиции центрального защитника и рассматривают вариант с арендой Лангле. "Шпоры" готовы платить значительную часть зарплаты француза.

Отмечается, что Лангле не единственный, кем интересуются в "Тоттенхэме". Ранее сообщалось об интересе к защитнику "Интера" Бастони, упоминается Милан Шкриньяр, над трансфером которого активно работает "ПСЖ".

В прошлом сезоне Лангле провел за "Барселону" 27 матчей, в которых отличился единственной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего фуллбека в 12 миллионов евро.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Клеман Лангле
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Источник:
espn.co.uk

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