Новичок АПЛ взял в аренду голкипера Манчестер Юнайтед

Новичок Английской Премьер-лиги "Ноттингем Форест" усилил позицию голкипера. "Красно-белые" оформили аренду вратаря "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

We are delighted to announce the loan signing of Manchester United and England goalkeeper Dean Henderson. ✍️



