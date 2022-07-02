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Новичок АПЛ взял в аренду голкипера Манчестер Юнайтед
Бывшего игрока сборной Англии
Фото: twitter.com/ManUtd
Новичок Английской Премьер-лиги "Ноттингем Форест" усилил позицию голкипера. "Красно-белые" оформили аренду вратаря "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
We are delighted to announce the loan signing of Manchester United and England goalkeeper Dean Henderson. ✍️— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 2, 2022
???????? #NFFC | #PL
Соглашение заключено на один сезон. Также в нем предусмотрено право выкупа. Это уже шестая аренда Хендерсона в качестве игрока Манчестер Юнайтед.
За последние два сезона Хендерсон выступал в первой команде "манкунианцев". В общей сложности на его счету 29 матчей в составе "красных дьяволов". В то же время, в прошлом розыгрыше АПЛ он не провел ни одного поединка.
Напомним, что "Ноттингем" в минувшем сезоне выиграл плей-офф Чемпионшипа за право выступать в АПЛ и вернулся в Премьер-лигу после длинной паузы.
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