Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон подписал защитника сборной Англии Тарковски
Игрок перешел свободным агентом из Бернли
Фото: ITV
Ливерпульский "Эвертон" объявил о подписании первого летнего новичка. Им стал центральный защитник Джеймс Тарковски, перешедший свободным агентом из вылетевшего из АПЛ "Бернли".
Англичанин польского происхождения подписал четырехлетний контракт с "Эвертоном". Он играл за "Бернли" шесть с половиной лет, перейдя в команду зимой 2016 года из "Брентфорда" за 4 миллиона евро.
Примечательно, что благодаря своей успешной игре за "Бернли" Тарковски получил вызов в национальную сборную Англии, за которую в итоге провел два матча. Он сыграл в товарищеских матчах против сборных Италии и Швейцарии.
Популярное сейчас
- Динамо и Металлист пока без побед. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Сегодня Динамо сыграет третий спарринг на швейцарском сборе
- Россияне применяют комплексы радиоэлектронной борьбы с Белгородской области – Генштаб
- СМИ: Вест Хэм не может удовлетворить финансовые запросы Зинченко
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси