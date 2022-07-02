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Эвертон подписал защитника сборной Англии Тарковски

Англия
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Игрок перешел свободным агентом из Бернли

Эвертон подписал защитника сборной Англии Тарковски

Фото: ITV

UA-Футбол
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Ливерпульский "Эвертон" объявил о подписании первого летнего новичка. Им стал центральный защитник Джеймс Тарковски, перешедший свободным агентом из вылетевшего из АПЛ "Бернли".

Англичанин польского происхождения подписал четырехлетний контракт с "Эвертоном". Он играл за "Бернли" шесть с половиной лет, перейдя в команду зимой 2016 года из "Брентфорда" за 4 миллиона евро.

Примечательно, что благодаря своей успешной игре за "Бернли" Тарковски получил вызов в национальную сборную Англии, за которую в итоге провел два матча. Он сыграл в товарищеских матчах против сборных Италии и Швейцарии.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Бернли Джеймс Тарковски
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