Эвертон подписал защитника сборной Англии Тарковски

Ливерпульский "Эвертон" объявил о подписании первого летнего новичка. Им стал центральный защитник Джеймс Тарковски, перешедший свободным агентом из вылетевшего из АПЛ "Бернли".

Англичанин польского происхождения подписал четырехлетний контракт с "Эвертоном". Он играл за "Бернли" шесть с половиной лет, перейдя в команду зимой 2016 года из "Брентфорда" за 4 миллиона евро.

Примечательно, что благодаря своей успешной игре за "Бернли" Тарковски получил вызов в национальную сборную Англии, за которую в итоге провел два матча. Он сыграл в товарищеских матчах против сборных Италии и Швейцарии.