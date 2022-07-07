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Лидс подписал колумбийца из Фейеноорда. Расходы на трансферы Юнайтед превысили 100 млн

Англия
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Павлины разошлись на рынке

Лидс подписал колумбийца из Фейеноорда. Расходы на трансферы Юнайтед превысили 100 млн

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В четверг, 7 июля, "Лидс Юнайтед" объявил о трансфере 23-летнего колумбийского вингера Луиса Синистерры из "Фейеноорда".

Синистерра переехал в Нидерланды в 2018 году. Прошлый сезон стал по-настоящему фееричным для Луиса – он забил 23 гола и отдал 14 результативных передач в 49 матчах. Его результативные действия, в частности, помогли роттердамцам дойти до финала Лиги Конференций, где они уступили "Роме".

Также на его счету уже пять матчей в составе сборной Колумбии.

По информации СМИ, трансфер обошелся "Лидсу" в 25 млн евро. В общей сложности павлины потратили на новых игроков этим летом уже 105 млн. В частности, за 32 млн был куплен атакующий хавбек Брендан Андерсен, 17 млн были потрачены ​​на опорника Тайлера Адамса, 13 млн - на защитника Расмуса Кристенсена, 12 млн - на опорника Марко Року.

Впрочем, почти половину этой суммы отбил трансфер Калвина Филлипса в "Манчестер Сити" за 49 млн евро.

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В статье: трансферы Фейеноорд (Роттердам) Лидс Юнайтед
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