  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вслед за Салахом. Ливерпуль продлил контракт с 25-летним защитником
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вслед за Салахом. Ливерпуль продлил контракт с 25-летним защитником

Англия
(1 голосов)

"Красные" - мастера сюрпризов

Вслед за Салахом. Ливерпуль продлил контракт с 25-летним защитником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" продлил контракт с очередным футболистом.

По данным официального сайта вице-чемпиона Англии, был подписан долгосрочный контракт с Джо Гомесом. СМИ пишут, что новая сделка рассчитана на пять ближайший лет.

25-летний Гомес не является игроком старта у Клоппа, однако при надобности выступает сменщиком обоих центрбеков, а также Александера-Арнольда на правом фланге. За прошлый сезон он совершил один ассист в 21-м матче.

Напомним, что на прошедшей неделе "Ливерпуль" заключил новый контракт с Мо Салахом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Джозеф Гомес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде