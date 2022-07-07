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Вслед за Салахом. Ливерпуль продлил контракт с 25-летним защитником
"Красные" - мастера сюрпризов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" продлил контракт с очередным футболистом.
По данным официального сайта вице-чемпиона Англии, был подписан долгосрочный контракт с Джо Гомесом. СМИ пишут, что новая сделка рассчитана на пять ближайший лет.
Ain’t nobody, like @J_Gomez97 ???? pic.twitter.com/qAHO2AGn4X— Liverpool FC (@LFC) July 7, 2022
25-летний Гомес не является игроком старта у Клоппа, однако при надобности выступает сменщиком обоих центрбеков, а также Александера-Арнольда на правом фланге. За прошлый сезон он совершил один ассист в 21-м матче.
Напомним, что на прошедшей неделе "Ливерпуль" заключил новый
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