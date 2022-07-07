Вслед за Салахом. Ливерпуль продлил контракт с 25-летним защитником

"Ливерпуль" продлил контракт с очередным футболистом.

По данным официального сайта вице-чемпиона Англии, был подписан долгосрочный контракт с Джо Гомесом. СМИ пишут, что новая сделка рассчитана на пять ближайший лет.

25-летний Гомес не является игроком старта у Клоппа, однако при надобности выступает сменщиком обоих центрбеков, а также Александера-Арнольда на правом фланге. За прошлый сезон он совершил один ассист в 21-м матче.