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Официально: Салах продлил контракт с Ливерпулем
Никакой "Барселоны" через год
Фото: liverpoolfc.com
"Ливерпуль" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Мохаммедом Салахом. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.
We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays— Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022
"Я чувствую себя прекрасно и хочу выиграть все трофеи с клубом. Это счастливый день для всех. Наконец-то все сделано", – сказал он в комментарии для официального сайта "Ливерпуля".
Ранее сообщалось, что Салах готов уйти через год в "Барселону" бесплатно.Предыдущее соглашение 30-летнего египтянина с клубом истекало летом 2023 года.
В прошлом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 31 гол и отдал 16 голевых передач.
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