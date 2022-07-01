Официально: Салах продлил контракт с Ливерпулем

"Ливерпуль" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Мохаммедом Салахом. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022

"Я чувствую себя прекрасно и хочу выиграть все трофеи с клубом. Это счастливый день для всех. Наконец-то все сделано", – сказал он в комментарии для официального сайта "Ливерпуля".

Ранее сообщалось, что Салах готов уйти через год в "Барселону" бесплатно.Предыдущее соглашение 30-летнего египтянина с клубом истекало летом 2023 года.

В прошлом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 31 гол и отдал 16 голевых передач.