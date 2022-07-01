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Официально: Салах продлил контракт с Ливерпулем

Англия
(2 голосов)

Никакой "Барселоны" через год

Официально: Салах продлил контракт с Ливерпулем

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

"Ливерпуль" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Мохаммедом Салахом. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

"Я чувствую себя прекрасно и хочу выиграть все трофеи с клубом. Это счастливый день для всех. Наконец-то все сделано", – сказал он в комментарии для официального сайта "Ливерпуля".

Ранее сообщалось, что Салах готов уйти через год в "Барселону" бесплатно.Предыдущее соглашение 30-летнего египтянина с клубом истекало летом 2023 года.

В прошлом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 31 гол и отдал 16 голевых передач.

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В статье: Барселона Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
liverpoolfc.com

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