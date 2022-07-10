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Левый защитник Кукурелья все еще остается главной трансферной целью Манчестер Сити

Англия
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В списке не только он

Левый защитник Кукурелья все еще остается главной трансферной целью Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник “Брайтона” Марк Кукурелья все еще остается основной целью “Манчестер Сити” на текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Также есть условие, при котором защита "горожан" может потерпеть дополнительные изменения. Если состоится трансфер Натана Аке, то Гвардиола будет искать ему замену. Лучшим вариантом для испанского наставника является его тезка – хорват Йошко Гвардиол из немецкого "РБ Лейпциг".

Отметим, что главным претендентом на Аке является "Челси". Сейчас ведутся переговоры по сумме трансфера – "Манчестер Сити" требует 40 миллионов фунтов.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Натан Аке Марк Кукурелла Сасета Йошко Гвардиол
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Источник:
Fabrizio Romano

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