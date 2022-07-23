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Нападающий Челси может покинуть клуб из-за разногласий с Тухелем

Англия
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Вслед за Лукаку

Нападающий Челси может покинуть клуб из-за разногласий с Тухелем

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Немецкий нападающий "Челси" Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб уже этим летом.

Игра форварда не очень нравится тренеру "синих" Томасу Тухелю. Из-за этого Вернер рассматривает вариант с переходом в другой клуб этим летом, и тренер не будет препятствовать ему. Однако, для принятия окончательного решения потребуется время.

Напомним, Вернер присоединился к "Челси" летом 2020 года. С тех пор он провел за клуб 89 матчей и забил 23 гола.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Тимо Вернер
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