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Нападающий Челси может покинуть клуб из-за разногласий с Тухелем
Вслед за Лукаку
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Немецкий нападающий "Челси" Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб уже этим летом.
Игра форварда не очень нравится тренеру "синих" Томасу Тухелю. Из-за этого Вернер рассматривает вариант с переходом в другой клуб этим летом, и тренер не будет препятствовать ему. Однако, для принятия окончательного решения потребуется время.
Напомним, Вернер присоединился к "Челси" летом 2020 года. С тех пор он провел за клуб 89 матчей и забил 23 гола.
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Источник:Твиттер Флориана Плеттенберга
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