Вспомнил и про Украину. Соломон прокомментировал переход в Фулхэм

Новичок "Фулхэма" Манор Соломон дал свой первый комментарий после перехода в лондонский клуб. Напомним, что израильтянин воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с "Шахтером".

"Я действительно счастлив и рад быть здесь, мне не терпится почувствовать особую атмосферу Крейвен Коттедж. Здесь есть замечательные игроки, и я полон решимости помочь "Фулхэму" достичь целей этого года.

Я также хочу крепко обнять своих друзей и болельщиков в Украине. Вы в моих мыслях", – цитирует Соломона пресс-служба "дачников".