Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вспомнил и про Украину. Соломон прокомментировал переход в Фулхэм
Израильтянин отправился в Англию
Фото: fulhamfc.com
Новичок "Фулхэма" Манор Соломон дал свой первый комментарий после перехода в лондонский клуб. Напомним, что израильтянин воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с "Шахтером".
"Я действительно счастлив и рад быть здесь, мне не терпится почувствовать особую атмосферу Крейвен Коттедж. Здесь есть замечательные игроки, и я полон решимости помочь "Фулхэму" достичь целей этого года.
Я также хочу крепко обнять своих друзей и болельщиков в Украине. Вы в моих мыслях", – цитирует Соломона пресс-служба "дачников".
Популярное сейчас
- Металлист назвал город, в котором будет базироваться во время проведения УПЛ
- Переход Соломона, еще одна потеря Первой лиги, ситуация по Роналду. Главные новости за 25 июля
- Шахтер планирует укрепить еще три позиции
- Лэмпард оценил действия Миколенко в товарищеском матче с Блэкпулом
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО