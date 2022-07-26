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Целый ряд претендентов. Ньюкасл может подписать проблемного форварда Челси
Тимо в Англии не прижился
Getty Images / Global Images Ukraine
Появляется все больше претендентов на Тимо Вернера, который может покинуть "Челси" летом.
По данным инсайдера Кристиана Фалька, интерес к немецкому форварду проявляет английский "Ньюкасл". Никаких других деталей источник не передает.
TRUE✅ Newcastle @NUFC is interested in @TimoWerner @ChelseaFC— Christian Falk (@cfbayern) July 26, 2022
На Тимо претендует не только "Ньюкасл". Заинтересован в возвращении форварда "РБ Лейпциг", однако у него может не хватить финансов на данный переход. Также в сторону нападающего смотрит "Ювентус".
За два года в "Челси" Вернер в сумме отыграл 89 игр и забил 23 гола.
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