Целый ряд претендентов. Ньюкасл может подписать проблемного форварда Челси

Появляется все больше претендентов на Тимо Вернера, который может покинуть "Челси" летом.

По данным инсайдера Кристиана Фалька, интерес к немецкому форварду проявляет английский "Ньюкасл". Никаких других деталей источник не передает.

На Тимо претендует не только "Ньюкасл". Заинтересован в возвращении форварда "РБ Лейпциг", однако у него может не хватить финансов на данный переход. Также в сторону нападающего смотрит "Ювентус".

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За два года в "Челси" Вернер в сумме отыграл 89 игр и забил 23 гола.