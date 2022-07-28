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Хорошая новость для Холанда. Основной кипер Ливерпуля не сыграет против Ман Сити

Англия
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Скоро матч за Суперкубок

Хорошая новость для Холанда. Основной кипер Ливерпуля не сыграет против Ман Сити

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже в эту субботу, 30-го июля, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" разыграют в очной встрече Суперкубок Англии.

У "красных" хватает кадровых проблем. По словам Юргена Клоппа, встречу пропусти основной кипер Алиссон Бекер. Бразилец успеет восстановиться лишь к первому туру АПЛ.

Также есть проблемы и у резервного кипера Келлехера, потому место в воротах должен будет занять Адриан. Помимо них, игру также пропустит Диогу Жота.

Напомним, что в прошлом сезоне Суперкубок Англии сумел завоевать "Лестер".

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Алиссон Бекер
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