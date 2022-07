Хорошая новость для Холанда. Основной кипер Ливерпуля не сыграет против Ман Сити

Уже в эту субботу, 30-го июля, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" разыграют в очной встрече Суперкубок Англии.

У "красных" хватает кадровых проблем. По словам Юргена Клоппа, встречу пропусти основной кипер Алиссон Бекер. Бразилец успеет восстановиться лишь к первому туру АПЛ.

Alisson Becker has been ruled out of our Community Shield clash with Manchester City on Saturday #LFC



