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Хорошая новость для Холанда. Основной кипер Ливерпуля не сыграет против Ман Сити
Скоро матч за Суперкубок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже в эту субботу, 30-го июля, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" разыграют в очной встрече Суперкубок Англии.
У "красных" хватает кадровых проблем. По словам Юргена Клоппа, встречу пропусти основной кипер Алиссон Бекер. Бразилец успеет восстановиться лишь к первому туру АПЛ.
????{NEWS}????— Empire of the Kop (@empireofthekop) July 28, 2022
Alisson Becker has been ruled out of our Community Shield clash with Manchester City on Saturday #LFC
????: @LFC https://t.co/RdHm0cKKeI
Также есть проблемы и у резервного кипера Келлехера, потому место в воротах должен будет занять Адриан. Помимо них, игру также пропустит Диогу Жота.
Напомним, что в прошлом сезоне Суперкубок Англии сумел завоевать "Лестер".
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