Криштиану Роналду покинул Олд Траффорд до окончания матча МЮ. Команда сыграла вничью с Райо Вальекано, 1:1

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду покинул Олд Траффорд, стадион, где играла его команда, до окончания матча. "МЮ" провели товарищескую игру против "Райо Вальекано".

Cristiano “The King is back Sunday” Ronaldo didn’t even wait for the final whistle to leave the stadium ???????????? pic.twitter.com/EWKRYXU0MI — Madrid Fan (@cristiano_peak) July 31, 2022

Роналду начал игру в стартовом составе, после того как пропустил последние пять игр целиком. Однако, уже в перерыве он был заменен, вместо Криштиану вышел ивуариец Амад Диалло, забивший единственный гол "МЮ" спустя всего три минуты.

Спустя еще девять минут "Райо" сравняли счет благодаря голу испанского полузащитника Альваро Гарсии. Ранее сообщалось о намерениях Роналду покинуть клуб ради игры в Лиге Чемпионов .

Олд Траффорд, Манчестер, Великобритания, 31.07.2022

"Манчестер Юнайтед" - "Райо Вальекано" Мадрид 1:1

Голы: А. Диалло, 48 - А. Гарсия, 57.