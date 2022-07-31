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Криштиану Роналду покинул Олд Траффорд до окончания матча МЮ. Команда сыграла вничью с Райо Вальекано, 1:1

Англия
(1 голосов)

Португальца заменили после первого тайма

Криштиану Роналду покинул Олд Траффорд до окончания матча МЮ. Команда сыграла вничью с Райо Вальекано, 1:1

Фото: Football Espana

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Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду покинул Олд Траффорд, стадион, где играла его команда, до окончания матча. "МЮ" провели товарищескую игру против "Райо Вальекано".

Роналду начал игру в стартовом составе, после того как пропустил последние пять игр целиком. Однако, уже в перерыве он был заменен, вместо Криштиану вышел ивуариец Амад Диалло, забивший единственный гол "МЮ" спустя всего три минуты.

Спустя еще девять минут "Райо" сравняли счет благодаря голу испанского полузащитника Альваро Гарсии. Ранее сообщалось о намерениях Роналду покинуть клуб ради игры в Лиге Чемпионов.

Олд Траффорд, Манчестер, Великобритания, 31.07.2022

"Манчестер Юнайтед" - "Райо Вальекано" Мадрид 1:1

Голы: А. Диалло, 48 - А. Гарсия, 57.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.07.2022 в 22:06
А что случилось, "королева"? ЛМ-ЧМ 2022!!!
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.07.2022 в 22:20
Между ног натёр ботексовыми яйцами
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