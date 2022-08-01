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"Столько стоит его левая нога". Лестер отклонил 40-миллионное предложение за Мэддисона

Англия
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Лисы хотят заработать

"Столько стоит его левая нога". Лестер отклонил 40-миллионное предложение за Мэддисона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британские СМИ сообщают, что "Лестер" отклонил предложение "Ньюкасла" по поводу Джеймса Мэддисона. Сороки готовы были заплатить 40 миллионов фунтов за атакующего полузащитника.

Однако руководители "Лестера" считают, что их игрок стоит не менее 60 млн. фунтов. Главный тренер Брендан Роджерс вообще высказался о предложении "Ньюкаслу" скептически: "Не мое дело оценивать игроков, но мне кажется столько стоит лишь три четверти его левой ноги. Он топ игрок".

Напомним, что "Лестер" купил Мэддисона у "Норвича" в 2018-м году за 25 млн евро. За четыре года в составе лисов Джеймс принял участие в 170 матчах, в которых забил 45 голов и отдал 32 результативных передачи. Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 50 млн. евро.

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В статье: Ньюкасл Лестер Сити Джеймс Мэддисон
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