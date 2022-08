Фулхэм подпишет вратаря Арсенала Лено

"Фулхэм" подпишет вратаря "Арсенала" Бернда Лено за 8 миллионов фунтов, сообщает The Athletic. Стороны уже согласовали условия контракта.

Журналист Николо Скира сообщает, что соглашение с 30-летним голкипером будет подписано до 2025 года.

???? Done Deal! Bernd #Leno to #Fulham from #Arsenal for €10M. Contract until 2025. #transfers #FFC #AFC