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Фулхэм подпишет вратаря Арсенала Лено

Англия
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Так и не стал первым в Германии

Фулхэм подпишет вратаря Арсенала Лено

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

"Фулхэм" подпишет вратаря "Арсенала" Бернда Лено за 8 миллионов фунтов, сообщает The Athletic. Стороны уже согласовали условия контракта.

Журналист Николо Скира сообщает, что соглашение с 30-летним голкипером будет подписано до 2025 года.

Голкипер перешел в "Арсенал" из "Байера" в 2018 года. Вратарь провел за это время 101 матч. 25 из них голкипер отстоял "насухо".

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В статье: Арсенал (Лондон) Бернд Лено Фулхэм (Лондон)
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Источник:
theathletic.com

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