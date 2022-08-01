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Фулхэм подпишет вратаря Арсенала Лено
Так и не стал первым в Германии
Фото: twitter.com/Arsenal
"Фулхэм" подпишет вратаря "Арсенала" Бернда Лено за 8 миллионов фунтов, сообщает The Athletic. Стороны уже согласовали условия контракта.
Журналист Николо Скира сообщает, что соглашение с 30-летним голкипером будет подписано до 2025 года.
???? Done Deal! Bernd #Leno to #Fulham from #Arsenal for €10M. Contract until 2025. #transfers #FFC #AFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 1, 2022
Голкипер перешел в "Арсенал" из "Байера" в 2018 года. Вратарь провел за это время 101 матч. 25 из них голкипер отстоял "насухо".
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