Фулхэм подпишет вратаря Арсенала Лено

"Фулхэм" подпишет вратаря "Арсенала" Бернда Лено за 8 миллионов фунтов, сообщает The Athletic. Стороны уже согласовали условия контракта.

Журналист Николо Скира сообщает, что соглашение с 30-летним голкипером будет подписано до 2025 года.

Голкипер перешел в "Арсенал" из "Байера" в 2018 года. Вратарь провел за это время 101 матч. 25 из них голкипер отстоял "насухо".