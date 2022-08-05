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Официально: Вест Хэм подписал Максвелла Корне за 17.5 миллионов фунтов
Хорошее усиление
Фото: twitter.com/WestHam
"Вест Хэм" объявил о подписании контракта с левым вингером "Бернли" Максвеллом Корнетом за 17.5 миллионов фунтов. Стороны подписали контракт до 2027 года.
Welcome to West Ham United, Maxwel Cornet! ???? pic.twitter.com/dLRWhGLcxg— West Ham United (@WestHam) August 5, 2022
Максвелл присоединился к "Бернли" прошлым летом за 15 миллионов евро после 6 лет в "Лионе".
В прошлом сезоне Максвелл провел за "Бернли" 29 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Кот-д'Ивуарца в 15 миллионов евро.
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