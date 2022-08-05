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Официально: Вест Хэм подписал Максвелла Корне за 17.5 миллионов фунтов

Англия
(1 голосов)

Хорошее усиление

Официально: Вест Хэм подписал Максвелла Корне за 17.5 миллионов фунтов

Фото: twitter.com/WestHam

Новина українською

"Вест Хэм" объявил о подписании контракта с левым вингером "Бернли" Максвеллом Корнетом за 17.5 миллионов фунтов. Стороны подписали контракт до 2027 года.

Максвелл присоединился к "Бернли" прошлым летом за 15 миллионов евро после 6 лет в "Лионе".

В прошлом сезоне Максвелл провел за "Бернли" 29 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Кот-д'Ивуарца в 15 миллионов евро.

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В статье: Максвелл Корне Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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