Официально: Вест Хэм подписал Максвелла Корне за 17.5 миллионов фунтов

"Вест Хэм" объявил о подписании контракта с левым вингером "Бернли" Максвеллом Корнетом за 17.5 миллионов фунтов. Стороны подписали контракт до 2027 года.

Welcome to West Ham United, Maxwel Cornet! ???? pic.twitter.com/dLRWhGLcxg — West Ham United (@WestHam) August 5, 2022

Максвелл присоединился к "Бернли" прошлым летом за 15 миллионов евро после 6 лет в "Лионе".

В прошлом сезоне Максвелл провел за "Бернли" 29 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Кот-д'Ивуарца в 15 миллионов евро.