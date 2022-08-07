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Тен Хаг: Роналду очень упорно работает, чтобы вернуться в необходимую форму

Англия
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Португалец не вышел в старте на игру первого тура

Тен Хаг: Роналду очень упорно работает, чтобы вернуться в необходимую форму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с тем, что Криштиану Роналду не вышел с первых минут на поле в игре против "Брайтона" в рамках первого тура АПЛ.

"Роналду очень упорно работает, чтобы вернуться в необходимую форму. На это нужно время. Он начал предсезонную подготовку неделю назад. Все зависит от того, как быстро он прибавит", - рассказал голландец.

Напомним, на предсезонном летнем собрании 37-летний португалец сыграл лишь один тайм в контрольных матчах "красных дьяволов" - в поединке против "Райо Вальекано".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
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